В Амурской области нашли около 50 противотанковых мин

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая — РИА Новости. Около 50 противотанковых мин найдено недалеко от города Сковородино Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и противопожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"В пяти километрах от города Сковородино в районе бывшей воинской части обнаружено около 50 противотанковых мин. Прибытие группы разминирования воинской части номер 21720 поселка Екатеринославка запланировано на 22 мая",- говорится в сообщении.

В понедельник специалисты уничтожили 11 боеприпасов, предположительно, авиационных бомб времен Великой Отечественной войны рядом с селом Антоновка Амурской области, боеприпасы были также обнаружены на заброшенном военном полигоне.

В начале мая пресс-служба Восточного военного округа информировала, что во время подготовки к летним учениям саперы округа отчистят от взрывоопасных предметов более 30 полигонов и учебно-тренировочных комплексов общей площадью более 250 тысяч гектаров.