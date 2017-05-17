Взрыв бытового газа в доме в Волгограде несет угрозу устойчивости здания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде несет угрозу устойчивости здания, исследование устойчивости дома продолжается, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. Три человека погибли и еще десять пострадали. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.

"Взрыв бытового газа, к сожалению, нанес очень существенный ущерб подвижности здания, сотрудники МЧС сегодня принимают меры, для того чтобы те конструкции, которые не плотно закреплены, ликвидировать. Штаб будет работать в круглосуточном режиме, сил и средств обеспечения у нас достаточно. Мы проводим исследования устойчивости здания для принятия решения, как с ним поступить. Нам оказывает огромную помощь комплекс "Струна". Мы понимаем, что надо в максимально короткие сроки принять решения по поводу судьбы дома. К оценке устойчивости здания подключены лучшие специалисты Волгоградской области и МЧС", — пояснил Бочаров.

Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.