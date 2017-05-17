Взрыв бытового газа в доме в Волгограде несет угрозу устойчивости здания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде несет угрозу устойчивости здания, исследование устойчивости дома продолжается, сообщил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Взрыв бытового газа, к сожалению, нанес очень существенный ущерб подвижности здания, сотрудники МЧС сегодня принимают меры, для того чтобы те конструкции, которые не плотно закреплены, ликвидировать. Штаб будет работать в круглосуточном режиме, сил и средств обеспечения у нас достаточно. Мы проводим исследования устойчивости здания для принятия решения, как с ним поступить. Нам оказывает огромную помощь комплекс "Струна". Мы понимаем, что надо в максимально короткие сроки принять решения по поводу судьбы дома. К оценке устойчивости здания подключены лучшие специалисты Волгоградской области и МЧС", — пояснил Бочаров.
Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.