В среду власти Волгоградской области начнут выплаты пострадавшим от взрыва

КРАСНОДАР, 16 мая — РИА Новости. Выплаты пострадавшим от взрыва дома в Волгограде начнутся в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. Три человека погибли и еще десять пострадали. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"С завтрашнего дня начнутся выплаты пострадавшим. Город выделяет 10 тысяч рублей на человека, а область — 50 тысяч рублей на семью", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в настоящий момент количество пострадавших определяется.

Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.