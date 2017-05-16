В Волгограде по делу о взрыве газа в жилом доме задержали тех человек

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщила РИА Новости представитель СУСК региона.

Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела трёх погибших, 14 человек пострадали.

"Задержаны владелец торгового павильона и его отец, а также человек, нанятый по объявлению, который непосредственно осуществлял работы, приведшие к взрыву, при этом он сам не пострадал", — пояснил собеседник агентства.

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Он добавил, что следователи допросили более 30 человек, среди которых очевидцы, пострадавшие, работники управляющей компании и газовой службы.