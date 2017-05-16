В Волгограде по делу о взрыве газа в жилом доме задержали тех человек
19:3016.05.2017
(обновлено: 19:31 16.05.2017)
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Три человека задержаны в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщила РИА Новости представитель СУСК региона.
Днем во вторник в четырехэтажном многоквартирном жилом доме, расположенном по проспекту Университетскому Волгограда, произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. На месте обнаружены тела трёх погибших, 14 человек пострадали.
"Задержаны владелец торгового павильона и его отец, а также человек, нанятый по объявлению, который непосредственно осуществлял работы, приведшие к взрыву, при этом он сам не пострадал", — пояснил собеседник агентства.
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Он добавил, что следователи допросили более 30 человек, среди которых очевидцы, пострадавшие, работники управляющей компании и газовой службы.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.