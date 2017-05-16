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Происшествия

Взрыв газа в Волгограде: трое погибших, спасатели разбирают завалы

Сюжет:
Взрыв газа в Волгограде (30)
19:1116.05.2017
(обновлено: 19:16 16.05.2017)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Архивное фотоСотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате которого трое человек погибли, 10 пострадали.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался. Власти Волгоградской области решают вопрос компенсаций жильцам дома, который в результате произошедшего был частично разрушен, жильцов дома эвакуировали и поселили в пунктах временного размещения. На месте продолжают работать спасатели.

На месте ЧП

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В СК подтвердили число погибших при взрыве в Волгограде
Сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту поступило спасателям во вторник в 13:06 мск. В настоящее время они работают на месте происшествия, планируя разбирать завалы до "последнего кирпича", чтобы убедиться в отсутствии там людей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

При разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". На месте ЧП продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.

Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. В частности, из Ростова в Волгоград направлены специалисты с диагностическим комплексом "Струна", который позволит обследовать здание и установить его пригодность для дальнейшего проживания.

Взрыв газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСпасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкВ разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкНа месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкЖильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкПо факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкСогласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкРешение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.Во дворе жилого дома в Волгограде, в котором произошел взрыв бытового газа
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.
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Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ориентировочно разрушено 16 квартир, десять из них — полностью. По словам собеседника агентства, при взрыве рухнули все четыре этажа подъезда.

Первоначально сообщалось, что два человека погибли и еще восемь пострадали, позднее источник в экстренных службах региона сообщил о троих погибших и 10 пострадавших, все пострадавшие госпитализированы. Информацию о том, что число погибших возросло до трех человек, подтвердили в СК РФ.

"На месте обнаружены тела троих погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Для обращений граждан открыта "горячая линия", сообщил по итогам заседания оперативного штаба начальник главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

"Производятся поисковые работы по состоянию, привлечено к работам 420 человек, 27 единиц техники. Работают психологи в количестве четырех человек. Открыта горячая линия центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по ВО", — отметил Гребенюк.

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© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде

Виновных установит следствие

После взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщил РИА Новости представитель управляющей компании ООО ГК "ЮРВ", взрыв произошел, по предварительным данным, из-за задетой "Водоканалом" газовой трубы.

"По первичной информации, сотрудники "Водоканала" во время работ задели газовую трубу. Мы, как управляющая компания, не вызывали "Водоканал" для проведения работ. Сейчас мы готовим документы для жилинспекции, прокуратуры и других ведомств, которые должны подтвердить наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями", — сказал собеседник агентства.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ЧП, по предварительной версии, произошло из-за нарушения газопровода во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.

"По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом. После накопления газ взорвался", — сказал Бочаров в эфире телеканала "Россия-24".

Панорама Волгограда. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Семьи из обрушившегося дома в Волгограде обеспечат временным жильем
Он уточнил, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых будут установлены истинные причины и виновники происшествия.

При этом представители Водоканала отрицают, что проводили работы на месте взрыва дома. "На месте взрыва сотрудники Водоканала никаких работ не проводили. На всякий случай наши сотрудники после взрыва прибыли на место происшествия", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Концессия Водоснабжения".

"Следователи сейчас допрашивают всех очевидцев, жильцов, а также всех, кто имеет отношение к производству работ, в результате которых, скорее всего и произошел взрыв. Там были задействованы рабочие сразу нескольких служб: вели трубопровод для подключения к городским сетям водоснабжения, а повредили газовый трубопровод, потому допрашивают всех", — сообщил РИА Новости представитель СУ СК региона.

Жильцов эвакуировали, вопрос компенсаций решается

Жильцов частично разрушенного жилого дома в Волгограде поселили в пунктах временного размещения на территории гостиницы и школы, власти Волгоградской области определят размер и порядок получения компенсаций жильцами дома.

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Волгограде завалы на месте взрыва будут разбирать до "последнего кирпича"
"Вопрос о выделении компенсаций решается. Все необходимые силы и средства у властей есть. Порядок получения, суммы компенсаций и число тех, кто может получить компенсации, будут определены позже", — сообщил представитель администрации региона.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. По данным источника в экстренных службах региона, в доме зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. По словам собеседника агентства, всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, в том числе один ребенок.

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