Взрыв газа в Волгограде: трое погибших, спасатели разбирают завалы

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Архивное фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде. Архивное фото

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, в результате которого трое человек погибли, 10 пострадали.

По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом, и после накопления газ взорвался. Власти Волгоградской области решают вопрос компенсаций жильцам дома, который в результате произошедшего был частично разрушен, жильцов дома эвакуировали и поселили в пунктах временного размещения. На месте продолжают работать спасатели.

На месте ЧП

Сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту поступило спасателям во вторник в 13:06 мск. В настоящее время они работают на месте происшествия, планируя разбирать завалы до "последнего кирпича", чтобы убедиться в отсутствии там людей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

При разборе конструкций дома спасатели периодически объявляют "минуты тишины". На месте ЧП продолжает работать межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.

Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. В частности, из Ростова в Волгоград направлены специалисты с диагностическим комплексом "Струна", который позволит обследовать здание и установить его пригодность для дальнейшего проживания.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, ориентировочно разрушено 16 квартир, десять из них — полностью. По словам собеседника агентства, при взрыве рухнули все четыре этажа подъезда.

Первоначально сообщалось, что два человека погибли и еще восемь пострадали, позднее источник в экстренных службах региона сообщил о троих погибших и 10 пострадавших, все пострадавшие госпитализированы. Информацию о том, что число погибших возросло до трех человек, подтвердили в СК РФ.

"На месте обнаружены тела троих погибших. Назначены судебно-медицинские экспертизы", — сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Для обращений граждан открыта "горячая линия", сообщил по итогам заседания оперативного штаба начальник главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

"Производятся поисковые работы по состоянию, привлечено к работам 420 человек, 27 единиц техники. Работают психологи в количестве четырех человек. Открыта горячая линия центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по ВО", — отметил Гребенюк.

Виновных установит следствие

После взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Как сообщил РИА Новости представитель управляющей компании ООО ГК "ЮРВ", взрыв произошел, по предварительным данным, из-за задетой "Водоканалом" газовой трубы.

"По первичной информации, сотрудники "Водоканала" во время работ задели газовую трубу. Мы, как управляющая компания, не вызывали "Водоканал" для проведения работ. Сейчас мы готовим документы для жилинспекции, прокуратуры и других ведомств, которые должны подтвердить наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями", — сказал собеседник агентства.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ЧП, по предварительной версии, произошло из-за нарушения газопровода во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.

"По предварительным данным, взрыв бытового газа произошел из-за несанкционированных работ вне здания одной из компаний, которая планировала присоединиться к водоводу, вследствие чего был нарушен трубопровод с газом. После накопления газ взорвался", — сказал Бочаров в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что сейчас проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых будут установлены истинные причины и виновники происшествия.

При этом представители Водоканала отрицают, что проводили работы на месте взрыва дома. "На месте взрыва сотрудники Водоканала никаких работ не проводили. На всякий случай наши сотрудники после взрыва прибыли на место происшествия", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы ООО "Концессия Водоснабжения".

"Следователи сейчас допрашивают всех очевидцев, жильцов, а также всех, кто имеет отношение к производству работ, в результате которых, скорее всего и произошел взрыв. Там были задействованы рабочие сразу нескольких служб: вели трубопровод для подключения к городским сетям водоснабжения, а повредили газовый трубопровод, потому допрашивают всех", — сообщил РИА Новости представитель СУ СК региона.

Жильцов эвакуировали, вопрос компенсаций решается

Жильцов частично разрушенного жилого дома в Волгограде поселили в пунктах временного размещения на территории гостиницы и школы, власти Волгоградской области определят размер и порядок получения компенсаций жильцами дома.

"Вопрос о выделении компенсаций решается. Все необходимые силы и средства у властей есть. Порядок получения, суммы компенсаций и число тех, кто может получить компенсации, будут определены позже", — сообщил представитель администрации региона.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. По данным источника в экстренных службах региона, в доме зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. По словам собеседника агентства, всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, в том числе один ребенок.