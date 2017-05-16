Источник: после взрыва в доме в Волгограде госпитализированы десять человек

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Десять пострадавших при взрыве бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде находятся в лечебных учреждениях города, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. Три человека погибли и еще десять пострадали. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Все десять пострадавших госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в доме 1958 года постройки были зарегистрированы 97 человек, в том числе шесть детей. Всего в доме было 45 квартир, 16 из которых повреждены взрывом. В поврежденных квартирах проживали 24 человека, среди них один ребенок.