При разборе завалов дома в Волгограде объявляют "минуту тишины"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Спасатели при разборе завалов на месте обрушения конструкций четырехэтажного жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв бытового газа, периодически объявляют "минуту тишины", сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС РФ.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По последним данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"При помощи гидравлического инструмента спасатели осуществляют разбор конструкций. Объявляются "минуты тишины", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на месте ЧП продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области. Там же работают психологи центра медицины катастроф.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. После оценки состояния дома экспертами будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.