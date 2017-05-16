В Волгограде при взрыве газа пострадали десять человек, трое погибли

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде увеличилось до десяти человек, трое погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще восемь пострадали.

"Пострадали 13 человек, из них трое погибли", — сказал собеседник агентства.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

По информации властей, в обрушившемся доме 1958 года постройки проживали более 90 человек. После оценки состояния дома экспертами будет принято решение о дальнейшей судьбе дома.