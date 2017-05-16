Сибиряк выплатил алименты, испугавшись за кабачки на виртуальной ферме

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Арест смартфона судебным приставом заставил жителя Новосибирской области погасить задолженность по алиментам, потому что он боялся не успеть собрать урожай кабачков на виртуальной ферме, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По информации ведомства, в отделе судебных приставов по Новосибирскому району Новосибирской области на исполнении находилось производство о взыскании алиментов на содержание восьмилетнего мальчика. Должник заявил судебному приставу-исполнителю, что не собирается продолжать выплаты, так как уверен, что мать его ребенка тратит деньги на себя, а не на сына.

"Следующим шагом для исполнения решения суда стал арест должностным лицом смартфона родителя ребенка, стоимость которого покрывала задолженность полностью. Должник заявил, что телефон ему необходим как воздух. Без него личная жизнь неплательщика пойдет крахом, партнеры не смогут дозвониться, а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниет до того, как мужчина успеет ее собрать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что через полчаса после вынесения постановления об аресте телефона должник возвратился с 54 тысячами рублей в кармане. Спустя две недели история повторилась, и испуганный возможностью ареста имущества мужчина сообщил, что только что устроился на официальную работу, а спустя два часа вновь появился в отделе судебных приставов с квитанциями об оплате.

"Теперь денежные средства на содержание ребенка удерживаются из заработной платы мужчины, и его "огороду" больше ничего не угрожает", — уточняется в сообщении.