После обрушения дома в Волгограде открыли горячую линию

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. "Горячая линия" открыта для обращений граждан после обрушения жилого дома в Волгограде, сообщил по итогам заседания оперативного штаба начальник главного управления МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк.

Во вторник, в 13:06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По уточненным данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания.

"Производятся поисковые работы по состоянию, привлечено к работам 420 человек, 27 единиц техники. Работают психологи в количестве четырех человек. Открыта горячая линия центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по ВО", — отметил Гребенюк, добавив, что эвакуировано 40 человек.

По данным ведомства, на месте обрушения проводится разбор завалов. При помощи гидравлического инструмента спасатели осуществляют разбор конструкций.