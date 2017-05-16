На месте взрыва газа в Волгограде работают более 120 человек

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Свыше 120 человек и 40 единиц техники работают на месте обрушения жилого дома из-за взрыва газа в Волгограде, заявила начальник отдела управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Яна Иванова.

Во вторник, в 13.06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома № 60 по Университетскому проспекту. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, три человека погибли и еще восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

"На месте происшествия работают более 120 человек и 40 единиц техники, организована работа оперативного штаба", — сказала Иванова в видеокомментарии, предоставленном пресс-службой МЧС России.