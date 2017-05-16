Дело о нарушении норм безопасности возбудили после взрыва газа в Волгограде

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" возбуждено после взрыва бытового газа в Волгограде, сообщает во вторник СК РФ.

По данным следствия, погибли два человека – мужчина и женщина. Источник РИА Новости ранее говорил о трех погибших, но эта информация официально пока не подтверждается.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"", — говорится в релизе.