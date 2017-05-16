В Волгограде после взрыва газа в жилом доме эвакуировали 40 человек

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

На месте обрушения подъезда жилого дома в Волгограде. 16 мая 2017

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Сорок человек эвакуированы сотрудниками МЧС после взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Во вторник, в 13:06 мск спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По уточненным данным, два человека погибли и еще восемь пострадали. По предварительным данным источника, газовоздушная смесь образовалась в ходе ремонтных работ.

"Эвакуировано 40 жильцов дома. Люди временно размещены в соседней школе и гостинице", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают 56 спасателей и 16 единиц техники.