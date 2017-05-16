Власти сообщили о 11 пострадавших при взрыве газа в Волгограде

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Врачи оказывают помощь 11 пострадавшим в больницах и на месте обрушения дома в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По неофициальным данным, еще два человека погибли. Эта информация пока не подтверждена.

"Два человека с острой реакцией на взрыв, у них психологическая травма. Им амбулаторная психологическая помощь оказывается врачами скорой помощи на месте. Восемь человек направлены в больницу №7, один человек – в больницу №25. О состоянии здоровья людей, отправленных в больницы, пока нет данных", — пояснил собеседник агентства.

Данных о том, есть ли среди пострадавших дети, пока нет.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, подъезд рухнул после взрыва бытового газа, произошедшего в ходе ремонтных работ.