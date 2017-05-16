На месте обрушения дома в Волгограде работают следователи

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Специалисты Следственного комитета России работают на месте обрушения жилого дома в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУ СК региона.

Как сообщалось ранее, во вторник около 13.06 (мск) спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома по Университетскому проспекту в Волгограде. К месту направлены силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области. Выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работает десять бригад "Скорой помощи".

"На место происшествия прибыли следователи-криминалисты областного управления СКР, а также руководство ведомства в регионе. В ближайшее время сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Пока основная версия причины происшествия связана с бытовым газом", — сообщил собеседник агентства, добавив, что данных о погибших и пострадавших у ведомства пока нет.

20 декабря 2015 года в Волгограде произошел взрыв газа на седьмом этаже многоэтажного жилого дома по улице Космонавтов. В результате взрыва, по данным МЧС, обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж.