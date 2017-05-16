На место взрыва жилого дома в Волгограде выехал губернатор области

СОЧИ, 16 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Губернатор Волгоградской области выехал на место обрушения части жилого дома в Волгограде для организации работы служб на месте происшествия, сообщил РИА Новости представитель администрации региона

Во вторник около 13:06 (мск) спасателям поступило сообщение об обрушении части жилого дома по Университетскому проспекту в Волгограде. К месту направлены силы и средства ГУ МЧС России по Волгоградской области. Выдвинулась оперативная группа ГУ МЧС России по Волгоградской области. Информация по пострадавшим уточняется, на месте работает 10 бригад скорой помощи.

"На месте происшествия уже находится глава администрации Волгограда, выехал на место губернатор региона. Он лично проследит за организацией всех необходимых организационных работ на месте обрушения дома. Все городские службы оказывают необходимую помощь спасателям", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что обрушение произошло в четырехэтажном доме. Специалисты пока рассматривают как основную версию взрыв бытового газа.

20 декабря 2015 года в Волгограде произошел взрыв газа на седьмом этаже многоэтажного жилого дома по улице Космонавтов. В результате взрыва, по данным МЧС, обрушились перекрытия дома с девятого по первый этаж. Во время тушения пожара после взрыва бытового газа произошел второй хлопок, который не оказал серьезного влияния на работу спасателей. Тогда были госпитализированы десять пострадавших, среди них – трое детей.