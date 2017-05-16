В жилом доме в Волгограде взорвался газ, обрушился подъезд

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В жилом доме в Волгограде взорвался бытовой газ, обрушился подъезд.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

"Около 13.06 поступило сообщение об обрушении части жилого дома по проспекту Университетскому. К месту направлены силы ГУМЧС. Выдвинулась оперативная группа", — сообщает региональный главк МЧС.

Источник в экстренных службах города рассказал РИА Новости, что рухнул третий подъезд дома, в котором находились 14 человек. В результате ЧП разрушено 16 квартир.

Информация о случившемся уточняется.

Крупнейший за последние годы взрыв газа в городе произошел в декабре 2015 года в жилом доме по улице Космонавтов. Тогда рухнули перекрытия дома с девятого по первый этаж, а во время работы пожарных прогремел еще один взрыв.