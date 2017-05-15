На Кубани сильный дождь подтопил несколько десятков дворов
22:0815.05.2017
(обновлено: 22:09 15.05.2017)
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КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. После выпадения большого количества осадков и схода воды с полей произошло подтопление около 30-40 придомовых территорий на хуторе Крупский Гулькевичского района Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Уточняется, что сообщение о происшествии поступило от оперативного дежурного ЕДДС Гулькевичского района в понедельник в 20.55 мск.
"В результате выпадения большого количества осадков и схода воды с полей произошло подтопление около 30-40 придомовых территорий в хуторе Крупский. По предварительным данным, вода в дома не заходила", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к настоящему времени осадки прекратились. На месте работает оперативная группа Гулькевичского пожарно-спасательного гарнизона, задействованы силы и средства РСЧС.
В ведомстве добавили, что для организации расчистки и обеспечения оттока воды привлечена тяжёлая техника. Всего задействованы 30 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 5 человек личного состава и 2 единиц техники, уточнили в ведомстве.
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.