На Кубани сильный дождь подтопил несколько десятков дворов

КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. После выпадения большого количества осадков и схода воды с полей произошло подтопление около 30-40 придомовых территорий на хуторе Крупский Гулькевичского района Кубани, сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило от оперативного дежурного ЕДДС Гулькевичского района в понедельник в 20.55 мск.

"В результате выпадения большого количества осадков и схода воды с полей произошло подтопление около 30-40 придомовых территорий в хуторе Крупский. По предварительным данным, вода в дома не заходила", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени осадки прекратились. На месте работает оперативная группа Гулькевичского пожарно-спасательного гарнизона, задействованы силы и средства РСЧС.

В ведомстве добавили, что для организации расчистки и обеспечения оттока воды привлечена тяжёлая техника. Всего задействованы 30 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 5 человек личного состава и 2 единиц техники, уточнили в ведомстве.