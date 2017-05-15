В Москве на станции "Тушино" под колесами электрички погибли два человека

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Два человека погибли в понедельник вечером под колесами электропоезда на железнодорожной станции "Тушино" рижского направления на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Электричка, следовавшая в сторону центра Москвы, сбила двоих человек. Оба погибли", — сказал собеседник агентства. Оба погибших – мужчины.

По его словам, движение поездов из-за ЧП на этом направлении временно приостановлено. Обстоятельства происшедшего выясняются.