В ЦБ сообщили, что финансовая система не пострадала от вируса WannaCry

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская финансовая система не пострадала от вредоносной программы-шифровальщика WannaCry, атаковавшей компьютеры по всему миру, сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артем Сычев.

"Могу сразу сказать, что пострадавших больших в финансовой системе РФ нет. Ни ЦБ, ни кредитные организации, ни иные финансовые организации никакого ущерба не получили", — заявил Сычев в эфире телеканала "Россия 24".

Метод, с которым шла эта атака, по словам представителя ЦБ, свидетельствует о том, что она была недостаточно хорошо подготовлена. "Если бы подготовка на той стороне баррикады была построена немножко по-другому, очевидно, можно было бы ожидать гораздо более серьезных проблем", — отметил Сычев.

Представитель Банка России также выразил сомнение в том, что в случае с вредоносной программой WannaCry существует какой-то политический подтекст. "Я думаю, что в этом случае говорить о каком-то политическом подтексте таких атак, наверное, не приходится – слишком большой спектр атакованных организаций, слишком большой спектр стран, которые попали под эту атаку", — заключил Сычев.

Ранее директор Европола Роб Уэйнрайт заявил, что масштабная кибератака по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Разработчики антивируса Avast сообщали о 57 тысячах хакерских атак. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в РФ, на Украине и Тайване. В "Лаборатории Касперского" сообщали о 45 тысячах попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру в пятницу, наибольшее число попыток заражений наблюдалось в России. По новым данным Avast, было зафиксировано 195 тысяч попыток хакерских атак с использованием этого вируса.

Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.