В Воронеже около 50 домов остались без газа из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 15 мая — РИА Новости. Жители порядка 50 домов в Левобережном районе Воронежа остались без газа в результате аварийного отключения, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

Авария произошла в Левобережном районе в понедельник днем.

"Не стало газа в 49 многоквартирных домах. Работы ведет Горгаз", — сказал собеседник агентства.

По его словам, отключение произошло в многоквартирных домах на семи улицах — Ленинском проспекте, набережной Авиастроителей, Димитрова, Ильича, Брусилова и Старых Большевиков. Причина отключения пока не известна.

Предположительно, без газа остались несколько тысяч жильцов домов разной этажности.