В Москве будут судить женщину, пытавшуюся продать ребенка

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Женщина, пытавшаяся продать младенца за 120 тысяч рублей, предстанет перед судом в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления… "продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"… В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметила она.

Ранее СК сообщал, что днем 25 мая 2016 года Зарина Султанова, находясь в районе одного из жилых домов по Ленинскому проспекту города Москвы, продала ребенка потенциальному покупателю, который был участником оперативного эксперимента. После получения 120 тысяч рублей подозреваемая была задержана. По данным следствия, женщина проживала с ребенком несколько месяцев; родители младенца оставили его на попечение Султановой и обещали вернуться.

Сообщается, что следователи провели ряд судебных экспертиз, направили запросы об оказании правовой помощи в страны СНГ, что позволило установить личность обвиняемой, которая длительное время не предоставляла достоверных сведений о себе, а также личности и местонахождении биологических родителей младенца.