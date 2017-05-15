Москвич отсудил более 500 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Зюзинский суд Москвы постановил выплатить более 500 тысяч рублей жителю столицы, на машину которого из-за сильного ветра упало дерево, сообщил РИА новости его адвокат Алексей Михальчик.

"Суд взыскал с ГБУ "Жилищник района Зюзино" почти 461 тысячу рублей на ремонт машины, а также более 56 тысяч рублей на судебные расходы. "Жилищник" подал жалобу в Мосгорсуд, доказывая, что в случившемся виноваты чрезвычайные факторы в виде ураганных порывов ветра, но апелляционная коллегия отклонила ее, и решение вступило в законную силу", — сказал адвокат.

Согласно материалам дела, истец в декабре 2015 года припарковал свой автомобиль Nissan X-Trail на Балаклавском проспекте Москвы и пошел к себе домой. Когда он вышел, то обнаружил, что на машине лежит поваленное ветром дерево. Он обратился в управляющую компанию с претензией, но там ее отклонили, указав, что он сам "не проявил необходимой осторожности и предусмотрительности, припарковав свой автомобиль под деревьями".

Однако суд учел, что управляющая компания несет ответственность за зеленые насаждения, расположенные на ее территории, в том числе за вырубку сухих и аварийных деревьев.

"Суд приходит к выводу, что дерево, фрагмент которого упал на припаркованный автомобиль истца, находилось в ненадлежащем аварийном состоянии, в связи с чем ответчик ненадлежащим образом исполнил возложенные на него обязанности по содержанию зеленых насаждений", — сказано в решении суда.

Судья также отметила, что опасным погодным явлением ветер считается, только если скорость его порывов превышает 25 метров в секунду, а в тот день скорость ветра не превышала 14-17 метров в секунду.