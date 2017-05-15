Житель Волгоградской области, оставшись без поздравлений, покончил с собой

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгоградской области обиделся, что его не поздравили с днем рождения, и покончил жизнь самоубийством, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Волгоградской области Михаил Ганабин.

Он пояснил, что в пятницу у 44-летнего жителя Урюпинского района Волгоградской области был день рождения. Он отмечал его вечером с женой и детьми, которые поздравили именинника.

"В ходе празднования и распития спиртных напитков мужчина выражал обиду, что его не поздравили другие родственники и друзья, а, значит, он никому не нужен. Речь сводилась к идее о самоубийстве. Супруга, чтобы не усугублять мрачные настроения, ушла из дома. Около 3-4 часов утра домой вернулся сын супруги и обнаружил во дворе мертвого мужчину", — сообщил Ганабин.

По его словам, на место были направлены следователи, которые не установили никаких признаков криминальной смерти. Проводится проверка по данному факту по статье "Доведение до самоубийства".