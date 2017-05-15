Безработный на Ямале купил автомобиль на украденные при пожаре деньги

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая – РИА Новости. В городе Ноябрьске (ЯНАО) сотрудниками полиции задержан безработный рецидивист, купивший автомобиль на 186 тысяч рублей, украденных в чужой квартире во время пожара, сообщает пресс-служба окружного управления МВД.

Отмечается, что с заявлением в полицию обратилась жительница города после того, как с ее банковской карты исчезло 186 тысяч рублей. Сотрудникам правоохранительных органов с помощью записи с камер видеонаблюдения удалось установить личность возможного похитителя – им оказался 20-летний безработный местный житель, который ранее уже был судим.

"Как пояснил подозреваемый, находясь рядом с горящим домом, и дождавшись, когда потушат огонь, мужчина зашел в одну из квартир и похитил банковскую карту с пин-кодом. Позже он направился на рынок и снял находящиеся на карте денежные средства", — заявили в региональном управлении МВД, уточнив, что молодой человек успел приобрести на украденные деньги автомобиль и мобильный телефон, а еще часть средств растерял.

По информации ведомства, в настоящее время в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "кража". Мужчина находится под подпиской о невыезде.