На Урале подростки устроили погром на кладбище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Погром на кладбище деревни Прищаново в Свердловской области устроили три подростка в поисках конфет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"Участковые уполномоченные, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и сыщики уголовного розыска в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних юношей 2006 и 2004 годов рождения, один — учащийся Каменской общеобразовательной школы, второй — ученик школы-интерната №9, третий обучается в специальной коррекционной школе-интернате. Все они воспитываются в неполных семьях, без отцов. На погост они пришли, чтобы набрать сладостей, однако, не обнаружив конфет, разозлились и стали ломать надгробия", — сказал Горелых.
Он добавил, что по факту повреждения могил полицией города Богданович возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас полицейскими устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия. По результатам проведенных мероприятий с учетом особенностей личностей для фигурантов будет определена мера ответственности в соответствии с действующим законодательством.
"В отношении родителей подозреваемых органы внутренних дел намерены возбудить административное делопроизводство и привлечь их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Кроме того, законные представители тех, чьи памятники были повреждены, имеют право обратиться с соответствующим исковым заявлением в судебные инстанции для компенсации причиненного материального ущерба",- отметил Горелых.