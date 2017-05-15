На Урале подростки устроили погром на кладбище

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая — РИА Новости. Погром на кладбище деревни Прищаново в Свердловской области устроили три подростка в поисках конфет, сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, неизвестные разгромили кладбище, разрушив более 100 надгробий. Полиция начала проверку по данному факту.

"Участковые уполномоченные, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и сыщики уголовного розыска в ходе розыскных мероприятий установили подозреваемых. Ими оказались трое несовершеннолетних юношей 2006 и 2004 годов рождения, один — учащийся Каменской общеобразовательной школы, второй — ученик школы-интерната №9, третий обучается в специальной коррекционной школе-интернате. Все они воспитываются в неполных семьях, без отцов. На погост они пришли, чтобы набрать сладостей, однако, не обнаружив конфет, разозлились и стали ломать надгробия", — сказал Горелых.

Он добавил, что по факту повреждения могил полицией города Богданович возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас полицейскими устанавливаются более подробные и точные обстоятельства происшествия. По результатам проведенных мероприятий с учетом особенностей личностей для фигурантов будет определена мера ответственности в соответствии с действующим законодательством.

"В отношении родителей подозреваемых органы внутренних дел намерены возбудить административное делопроизводство и привлечь их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей. Кроме того, законные представители тех, чьи памятники были повреждены, имеют право обратиться с соответствующим исковым заявлением в судебные инстанции для компенсации причиненного материального ущерба",- отметил Горелых.