Из Польши в РФ экстрадировали обвиняемого в мошенничестве россиянина

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Компетентные органы Польши по требованию Генпрокуратуры РФ в понедельник экстрадировали россиянина Дмитрия Смирнова, обвиняемого в мошенничестве почти на два миллиона рублей, сообщает пресс-служба российского надзорного ведомства.

"По версии следствия, Смирнов с апреля по май 2014 года в Нижнем Новгороде ввел в заблуждение двух граждан, после чего получил от них в счет поставки двух фронтальных погрузчиков "JCB4 CX" почти 2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Смирнова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Как отмечается, поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, его объявили в федеральный розыск, а 8 июля 2016 года – в международный.

"По сообщению НЦБ Интерпола Республики Польша, Смирнов задержан на территории данного государства. Министерством юстиции Республики Польша запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче Смирнова был удовлетворен", — сообщила пресс-служба ГП РФ.