Суд рассмотрит иск о взыскании с Киркорова 25 миллионов рублей долга

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы 22 мая рассмотрит иск банка Церих к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании задолженности по кредиту, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Иск о взыскании задолженности пр кредитным договорам суд рассмотрит 22 мая в 10.10", — сказала она.

По данным СМИ, банк и Агентство по страхованию вкладов требуют вернуть 25 миллионов рублей. Певец взял в банке два кредита и первый год вовремя погашал долг, но после отзыва у него лицензии перестал делать взносы. Тогда представители банка обратились в суд.