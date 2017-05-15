ГАИ проверит видео, на котором Mercedes едет по разделительной полосе

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Московская Госавтоинспекция проверяет появившееся в интернете видео, на котором водитель Mercedes едет по разделительной полосе, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе управления.

СМИ утверждают, что видео размещено в аккаунте в Instagram сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, ранее получившего известность в ходе скандала с "гонками на Gelandewagen". Неизвестно, сам ли Шамсуаров запечатлён на пленке и действительно ли есть такое видео на его странице в Instagram — на данный момент она закрыта для публичного доступа.

"По факту размещенного в сети видеоролика, где водитель автомобиля выезжает на полосу, разделяющую направление движения, проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

"Заезд" на Mercedes, ставший поводом для уголовного дела, Шамсуаров и его друзья совершили в конце мая 2016 года, причем транслировали свои "приключения" в прямом эфире в интернете. Полицейская погоня за элитным внедорожником длилась несколько часов. Во время "гонки" водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД, неоднократно пересекал сплошные полосы, выезжал на газоны.

Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову и второму фигуранту Виктору Ускову обязательные работы. Согласно решению суда, элитный внедорожник должен был быть конфискован в пользу государства.

Исполнено ли решение суда о конфискации, неясно. В середине апреля УФССП Москвы заявляло, что исполнительное производство на этот счет в управлении не возбуждали, документы на этот счет не приходили.