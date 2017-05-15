Суд утвердил второе соглашение Альфа-банка и связанных с Гинером компаний

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в деле по иску Альфа-банка о взыскании более 91,6 миллиона долларов с компаний, связанных с президентом московского футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Альфа-банк в иске, поступившем в арбитраж в мае прошлого года, требовал от ответчиков ООО "Элекс-полюс кар", ООО "Чудовский фарфор" и ООО "Старт-Авиацентр" погасить задолженность по кредитному договору от 27 марта 2013 года. Кредит был выдан компании "Элекс-полюс кар", в которой Гинеру, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 25%. Другие участники этого общества — компании "Чудовский фарфор" (27,75%) и "Старт-Авиацентр" (25%), выступили поручителями заемщика.

Условия мирового соглашения на заседании в понедельник не оглашались, однако они известны из определения арбитражного суда Московской области, который ранее утвердил мировое соглашение в связанном деле – по иску Альфа-банка об обращении взыскания на заложенное в обеспечение обязательств по кредиту имущество.

По условиям мирового соглашения, стороны признали, что сумма задолженности перед Альфа-банком составляет около 77,8 миллиона долларов. Компании "Элекс-полюс кар" и "Старт-Авиацентр обязались погасить ее в соответствии с утвержденным графиком с начала 2018 года до 23 марта 2023 года. Процентная ставка за пользование суммой задолженности устанавливается в размере 7% годовых. Банк в свою очередь отказался от части исковых требований в размере около 3,5 миллиона долларов — комиссия за пролонгацию кредита с процентами.

Стороны также договорились, что обязательства должников по мировому соглашению обеспечиваются договорами ипотеки тех же объектов недвижимости — торгово-развлекательный центр "Новые Лужники" (бренд "Лужайка") к югу от Москвы, земельный участок под ним и газопровод длиной 169 метров, — что и кредитный договор, а также договорами залога долей "Элекс-полюс кар" и "Старт-Авиацентр", договорами поручительства (в том числе Гинера), договорами залога векселей (в том числе принадлежащих Гинеру).

Альфа-банк 2 марта сообщил, что согласовал с Гинером основные условия реструктуризации просроченной задолженности на 100 миллионов долларов. В сообщении отмечалось, что "идет процесс согласования и подготовки к подписанию юридической документации".