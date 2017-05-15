Суд отказался арестовать водителя BMW, обвиняемого в избиении женщины

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы отказался арестовать водителя BMW, который, по данным СК, напал на женщину с детьми, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, водитель BMW на пешеходном переходе не уступил дорогу женщине и ее двум детям, которые направлялись в школу. От испуга женщина хлопнула ладонью по кузову машины и пошла с детьми дальше. По данным СК, мужчина остановил автомобиль, догнал женщину и как минимум дважды ударил. Сорокапятилетнему жителю столицы Руслану Вьюнову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои).

Следователь просил суд заключить Вьюнова под стражу, обосновывая свое ходатайство тем, что тот скрылся после совершения преступления, а также ранее судим. Прокурор его не поддержал, назвав ходатайство следователя "незаконным и необоснованным". Сам Вьюнов заявил о своей невиновности, подчеркнув, что "и пальцем не тронул" женщину. Однако из оглашенных в суде материалов следует, что Вьюнов в ходе допроса "вину признал частично".

Защитник обвиняемого отметил, что информация следствия о том, что Вьюнов ранее был судим и пытался скрыться, является ложной. "Вменяемое преступление не является тяжким, поэтому заключение моего подзащитного под стражу не имеет оснований. У него на иждивении малолетний ребенок. Загранпаспорт был изъят, поэтому никуда скрыться от следствия он не сможет", — сказал адвокат.

В начале оглашения своего решения судья Марина Сырова сказала, что постановление следователя составлено с соблюдением всех требований, законно, обоснованно и подлежит удовлетворению. Однако, огласив данные по делу, судья отметила, что мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только в исключительных случаях, а таких данных следователь не предоставил. "Ходатайство следователя не подлежит удовлетворению", — заключила судья.