В Сочи альпинист погиб, сорвавшись со скалы

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Альпинист сорвался со скалы в Сочи и погиб, несмотря на экстренную помощь спасателей и врачей, сообщает Южный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Отмечается, что в воскресенье вечером в спасательный отряд позвонил мужчина и сообщил, что с Орлиных скал в Хостинском районе Сочи сорвался альпинист. По словам звонившего, в результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести и находится без сознания. Прибыв на место, спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили пострадавшего сочинца 1953 года рождения со скального участка. Затем на жестких носилках мужчину транспортировали к туристической тропе Агурского ущелья.

"На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс, было принято решение проводить сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие к месту происшествия сотрудники скорой помощи продолжили реанимационные мероприятия. К сожалению, совместные действия спасателей и врачей результатов не принесли", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС транспортировали тело погибшего мужчины из горно-лесной местности и передали сотрудникам полиции.