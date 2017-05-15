В Сочи альпинист погиб, сорвавшись со скалы

СОЧИ, 15 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Альпинист сорвался со скалы в Сочи и погиб, несмотря на экстренную помощь спасателей и врачей, сообщает Южный поисково-спасательный отряд МЧС России.
"На спуске у мужчины перестал прощупываться пульс, было принято решение проводить сердечно-легочную реанимацию. Прибывшие к месту происшествия сотрудники скорой помощи продолжили реанимационные мероприятия. К сожалению, совместные действия спасателей и врачей результатов не принесли", — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС транспортировали тело погибшего мужчины из горно-лесной местности и передали сотрудникам полиции.