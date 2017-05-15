В Якутии возбудили дело об убийстве новорожденного ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту убийства молодой девушкой новорожденного ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.
Отмечается, что тело младенца было обнаружено в поселке Марха. По данным СУСК, установлено, что ребенка родила 19-летняя девушка, которая скрывала факт беременности от близких. Она доставлена в больницу, ей оказана необходимая помощь.
Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.