В Якутии возбудили дело об убийстве новорожденного ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту убийства молодой девушкой новорожденного ребенка, сообщает региональное СУСК РФ.

"Следственным отделом по Якутску СУСК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), по факту обнаружения тела младенца в выгребной яме общественного туалета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что тело младенца было обнаружено в поселке Марха. По данным СУСК, установлено, что ребенка родила 19-летняя девушка, которая скрывала факт беременности от близких. Она доставлена в больницу, ей оказана необходимая помощь.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.