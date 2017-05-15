Жена Баталова заявила, что актер два месяца лежит в больнице

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Народный артист СССР Алексей Баталов уже два месяца находится в больнице после перелома ноги, сообщила РИА Новости супруга актера.

Ранее СМИ сообщили, что Баталов был доставлен в тяжелом состоянии в московскую больницу.

"Алексей Владимирович находится в больнице уже почти два месяца", — сообщила его жена.

Супруга Алексея Баталова уточнила, что актер сломал ногу в двух местах. "Ему уже сделали операцию, сейчас продолжают восстановительные процедуры. Сказать, когда его выпишут, пока трудно", — добавила она.