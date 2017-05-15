В Новокузнецке пьяного водителя остановили заслоном из грузовиков

КЕМЕРОВО, 15 мая — РИА Новости. Полицейские в Новокузнецке в результате погони задержали нетрезвого водителя, причем для этого им пришлось заблокировать проезжую часть грузовыми автомобилями и дорожной техникой, сообщает в понедельник областной главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне ночью в Новоильинском районе. Сотрудники дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомобиль Toyota Corolla, который с большой скоростью "вилял" по проезжей части. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал, и стражи порядка начали преследование иномарки. В задержании правонарушителя принимали участие шесть экипажей ДПС.

"При движении по городу водитель Toyota неоднократно грубо нарушал требования ПДД, создавая угрозу для других участников дорожного движения. В соответствии с ФЗ "О полиции", полицейскими было принято решение о блокировке проезжей части грузовыми автомобилями и дорожной техникой. В результате этот заслон позволил задержать нарушителя на площади Побед КМК в Куйбышевском районе", — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, водителем оказался 30-летний ранее судимый и не имеющий водительского удостоверения местный житель. Результаты освидетельствования подтвердили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения. Согласно показаниям алкотестера, допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе была превышена более чем в 11 раз: 1,82 промилле при разрешенных 0,16.

Полицейские составили на водителя девять административных протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства, нарушение правил расположения на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (три протокола), правил маневрирования, несоблюдение требований об ОСАГО, пьяное вождение.

"Санкции статей предусматривают в качестве наказания штрафы либо административный арест на срок до 15 суток", — отметили в ГУМВД.