На востоке Москвы грузовик сбил трех человек

Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом. Архивное фото

Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом. Архивное фото

Три пешехода попали в больницу, по предварительным данным, после наезда грузового автомобиля на востоке Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Вблизи дома 7 на Халтуринской улице на пешеходным переходе грузовой автомобиль сбил людей. Трое пострадавших доставлены в институт имени Склифосовского", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.