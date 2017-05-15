В Башкирии ФСБ задержала вербовщика ИГ*

УФА, 15 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Башкирские силовики задержали в регионе вербовщика ИГ*, подозреваемый содержится под стражей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления ФСБ.

По его данным, сотрудниками УФСБ России по республике Башкортостан в начале мая 2017 года задержан 32-летний житель Дюртюлинского района, подозреваемый в содействии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что мужчина разделяет радикальные взгляды ИГ*, вовлекал жителей региона в деятельность международной террористической организации и содействовал их выезду в Сирию", — пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

* Террористическая организация, запрещенная в России