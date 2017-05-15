МИД подтвердил данные об убийстве сотрудником ведомства женщины с ребенком

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В российском МИД заявили, что им известно о трагедии с сотрудником министерства, отметив, что обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют правоохранители.

"Нам известно о трагедии с сотрудником МИД. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы", — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ. Каких-либо деталей к сказанному собеседник агентства не добавил.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что мужчина в Москве застрелил знакомую и ее дочь из ружья, после чего покончил с собой. По факту обнаружения тел трех человек на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело об убийстве. Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что мужчина являлся сотрудником министерства иностранных дел России.