Дети из семьи Дель пока не нашли новую приемную семью

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Дети из семьи Дель до сих пор не нашли новую приемную семью, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Дети из семьи Дель до сих пор не в семьях", — заявила Кузнецова журналистам в понедельник.

Омбудсмен подчеркнула, что на момент активного обсуждения в обществе истории семьи Дель несколько человек заявляли о желании взять детей из этой семьи. Кузнецова также выразила надежду, что сейчас кто-то вновь изъявит такое желание.

Скандал вокруг многодетной семьи Дель разгорелся в середине января в Зеленограде. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец.

Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи десять детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Опеку над еще восемью детьми семья расторгла. Инцидент получил большой общественный резонанс.