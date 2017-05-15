Родственники погибших на буровой "Кольская" обжаловали приговор в облсуде

МУРМАНСК, 15 мая – РИА Новости. Родственники погибших в 2011 году членов экипажа буровой платформы "Кольская" в Охотском море сообщили на странице своей группы в социальной сети "Вконтакте" о том, что отправили апелляционные жалобы в мурманский областной суд на приговор Первомайского суда, отправившего двух фигурантов дела в колонию-поселение на 6 лет.

"12 мая в Мурманский областной суд были отправлены апелляционные жалобы на приговор Первомайского суда. Примерное количество отправленных потерпевшими жалоб 13", — сообщил создатель группы, сын судового врача "Кольской" Дмитрий Свистунов.

В начале мая Первомайский районный суд Мурманска приговорил двух фигурантов дела о гибели буровой – бывшего и.о. гендиректора "АМНГР", которой принадлежала платформа, Бориса Лихвана и бывшего и.о. главного инженера Леонида Бордзиловского к шести годам колонии-поселения. Однако ни обвиняемые, ни родственники погибших с приговором не согласны. В ходе судебных слушаний родственники членов экипажа просили оправдать Лихвана и Бордзиловского или назначить им условное наказание.

В мурманском областном суде РИА Новости сообщили, что апелляционные жалобы к ним пока не поступали.

Платформа "Кольская", которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась 18 декабря 2011 года во время сильного шторма в 200 километрах от Сахалина. Из 67 человек, находившихся на борту, были спасены только 14.