В Тюменской области число подтопленных домов сократилось вдвое

Местные жители на дороге в городе Ишим Тюменской области, подтопленной в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Местные жители на дороге в городе Ишим Тюменской области, подтопленной в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество жилых домов в Тюменской области, подтопленных паводком, сократилось в два раза — до 64, сообщает МЧС России.

Как сообщалось в субботу, в Тюменской области складывается наиболее сложная паводковая обстановка. В Ишиме и Ишимском районе были подтоплены 130 домов.

"В городе Ишим и Ишимском районе остаются подтопленными 64 жилых дома и придомовых территории с населением. Это на 66 жилых домов и придомовых территорий меньше, чем сутки ранее", — сказал собеседник агентства. Число подтопленных садоводческих участков не изменилось и по-прежнему превышает 6,6 тысячи. Из зоны подтопления отселены 584 человека, каждый пятый из них — ребенок. В пунктах временного размещения остаются 175 человек. Ещё 65 жителей эвакуированы в Абатском районе в целях безопасности — туда сейчас идёт паводковая волна.

"В зоне подтопления работает оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым. Выполняется комплекс превентивных мероприятий, в том числе по укреплению дамб, оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды, информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке", — рассказали в МЧС.

Продолжают работу и территориальные подразделения Роспотребнадзора совместно с Россельхознадзором. Санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем, проводится вакцинация населения.

В борьбе с последствиями паводка задействованы аэромобильные группировки Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Главных управлений МЧС России по Тюменской и Курганской областям, Уральского спасательного центра МЧС России, спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России со специальным оборудованием и плавсредствами. "Всего к работам привлечены более 1890 человек и 330 единиц техник", — сказал представитель МЧС.