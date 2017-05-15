В Тюменской области число подтопленных домов сократилось вдвое
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Количество жилых домов в Тюменской области, подтопленных паводком, сократилось в два раза — до 64, сообщает МЧС России.
Как сообщалось в субботу, в Тюменской области складывается наиболее сложная паводковая обстановка. В Ишиме и Ишимском районе были подтоплены 130 домов.
"В городе Ишим и Ишимском районе остаются подтопленными 64 жилых дома и придомовых территории с населением. Это на 66 жилых домов и придомовых территорий меньше, чем сутки ранее", — сказал собеседник агентства. Число подтопленных садоводческих участков не изменилось и по-прежнему превышает 6,6 тысячи. Из зоны подтопления отселены 584 человека, каждый пятый из них — ребенок. В пунктах временного размещения остаются 175 человек. Ещё 65 жителей эвакуированы в Абатском районе в целях безопасности — туда сейчас идёт паводковая волна.
"В зоне подтопления работает оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Владленом Аксеновым. Выполняется комплекс превентивных мероприятий, в том числе по укреплению дамб, оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды, информирование населения о выполняемых мероприятиях и складывающейся обстановке", — рассказали в МЧС.
Продолжают работу и территориальные подразделения Роспотребнадзора совместно с Россельхознадзором. Санитарно-эпидемиологическая обстановка находится под контролем, проводится вакцинация населения.
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
В борьбе с последствиями паводка задействованы аэромобильные группировки Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Главных управлений МЧС России по Тюменской и Курганской областям, Уральского спасательного центра МЧС России, спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России со специальным оборудованием и плавсредствами. "Всего к работам привлечены более 1890 человек и 330 единиц техник", — сказал представитель МЧС.