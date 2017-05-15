На депутата парламента Бурятии, сбившего полицейского 9 мая, завели дело

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Следствие в Бурятии возбудило уголовное дело на депутата Народного Хурала Сергея Мезенина, подозреваемого в насилии к сотруднику ГИБДД, который 9 мая мешал ему проехать по перекрытой улице, сообщил РИА Новости представитель СУСК региона Дмитрий Столяров.

По данным СК, 9 мая с утра в связи с празднованием Дня Победы было закрыто движение автотранспорта на участке улицы Борсоева в Улан-Удэ по направлению к площади Советов. Распоряжение об ограничении движения исполнялось сотрудниками ГИБДД.

"Около 10 часов к указанному участку автодороги, перекрытому сотрудниками Госавтоинспекции, на своем личном автомобиле Toyota Land Cruiser 200 подъехал депутат Народного Хурала … Мезенин, который под предлогом исполнения представительских функций потребовал пропустить его через заграждение на перекрытую для движения проезжую часть. Однако сотрудник ДПС не позволил ему проехать, преградил путь автомобилю, встав перед ним. Однако депутат, игнорируя законный запрет сотрудника полиции на проезд, продолжил движение вперед и совершил наезд на представителя власти", — сказал Столяров.

Он пояснил, что "из объяснения Мезенина следует, что он спешил выехать из города, чтобы успеть к митингу, проходившему в Прибайкальском районе, поэтому выбрал путь через улицу Борсоева. Однако, по данным дорожных служб, в это время проезд к выездной дороге был открыт по другим улицам Улан-Удэ – через поселок Стеклозавод".

По данным бурятского СК, руководитель следственного ведомства по региону после проверки решил возбудить уголовное дело в отношении депутата, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция – пять лет лишения свободы.

В настоящее время по уголовному делу идут следственные действия, устанавливается полная картина преступления, собирается доказательная база.