Во Владивостоке мать выкинула младенца из окна после родов

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, которого она выкинула из окна, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "убийство матерью новорожденного ребенка". По предварительным данным, женщина на учет по беременности и родам не становилась, у врача не наблюдалась, о беременности никому не говорила. Родила в своей комнате ребенка и выкинула из окна", — говорится в сообщении.

По данным следствия, судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

"Четырнадцатого мая 2017 года возле подъезда дома на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке прохожий обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка. Установлена женщина, родившая младенца. В ее квартире проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы биологического происхождения. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — информирует ведомство.