Во Владивостоке мать выкинула младенца из окна после родов

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка, которого она выкинула из окна, сообщает краевое следственное управление СК РФ.
По данным следствия, судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.
"Четырнадцатого мая 2017 года возле подъезда дома на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке прохожий обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка. Установлена женщина, родившая младенца. В ее квартире проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы биологического происхождения. Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза", — информирует ведомство.