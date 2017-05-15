Москвич застрелил знакомую и ее дочь и покончил с собой

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Мужчина в Москве застрелил знакомую и ее дочь из ружья, после чего покончил с собой, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По факту обнаружения тел трех человек на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело об убийстве.

"По версии следствия, ночью 15 мая 2017 года в квартире жилого дома на Ленинском проспекте обнаружены тела мужчины и женщины, а также малолетней девочки с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений", — сказала Иванова.

Установлено, что женщина вместе с дочерью находилась в гостях у давнего знакомого, который во время встречи достал охотничье ружьё и совершил в них не менее двух выстрелов. От полученных ранений мать и дочь скончались на месте.

После содеянного мужчина покончил с собой, уточнила собеседница.