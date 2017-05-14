В Дагестане ликвидировали боевика в ходе перестрелки с полицейскими

МАХАЧКАЛА, 14 мая — РИА Новости. Боевик ликвидирован в ходе перестрелки с полицейскими в Дагестане, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Вооруженный инцидент произошел в воскресенье вечером в пригороде Махачкалы.

"Сотрудники полиции попытались остановить автомобиль для досмотра документов. Находившийся в салоне мужчина открыл огонь по сотрудникам, ответным огнем он был ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что личность убитого боевика устанавливается, предварительно он опознан как член махачкалинской диверсионно-террористической бандгруппы.