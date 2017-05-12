СК выясняет причины смерти ребенка в нижегородской больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая — РИА Новости. Следователи выясняют причины смерти 11-летнего мальчика с диагнозом ОРВИ в больнице Нижнего Новгорода, сообщило СУСК РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, 26 апреля ребенок, придя домой из школы, почувствовал боль в животе и пожаловался на плохое самочувствие своим родственникам. Утром следующего дня к нему на дом пришел врач — педиатр местной поликлиники, который поставил диагноз ОРВИ.

"В ночь с 28 на 29 мая 2017 года состояние мальчика ухудшилось, поэтому его доставили в детскую больницу Нижнего Новгорода. Однако в больнице ребенку уже поставили диагноз "аппендицит" и сделали операцию. Но 30 апреля мальчик впал в кому, а 4 мая, не приходя в сознание, скончался. По данному факту следователи организовали доследственную проверку", — говорится в сообщении СУСК.

Как пояснили РИА Новости в следственном комитате, сейчас СК предстоит выяснить, что послужило причиной смерти ребенка, являлось ли это врачебной ошибкой, правильно ли был поставлен диагноз и сделана операция. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.