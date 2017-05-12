Один из убитых в Ингушетии боевиков был в розыске, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 12 мая — РИА Новости. Один из ликвидированных в ночь на пятницу в Ингушетии бандитов находился в розыске за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и участие в НВФ, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобекский" в Малгобекском районе Ингушетия в ночь на пятницу. В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены.

"Один из нападавших предварительно опознан как 29-летний житель Малгобекского района Магомед Бекбузаров. Он разыскивался правоохранительными органами за участие в НВФ и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Личность второго ликвидированного устанавливается", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Бекбузарова, в частности, подозревали в совершенном в апреле этого года в Малгобеке нападении на полицейский патруль.

В ночь на 8 апреля в Малгобеке неизвестные обстреляли из автоматического оружия полицейский патруль, передвигавшийся на автомобиле. В результате нападения погибли двое сотрудников полиции.