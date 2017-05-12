В Ингушетии уничтожили двух напавших на пост полиции

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции уничтожили двух мужчин, напавших на полицейских пост в Малгобекском районе Ингушетии, их личности устанавливаются, сообщает в пятницу пресс-центр МВД РФ.

Неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобеский" в Малгобекском районе Республики Ингушетия в ночь на пятницу.

"В результате боестолкновения получил ранения и госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены, их личности устанавливаются", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.