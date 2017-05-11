В Петербурге задержали сотрудника университета Бонч-Бруевича

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Оперативники УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали сотрудника Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий, сообщила пресс-служба ведомства.

"Одиннадцатого мая 2017 года УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города и области проведены следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственной службой управления по признакам превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) должностными лицами ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", — говорится в сообщении.

По версии следствия, "указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".

Один из фигурантов уголовного дела задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавляет УФСБ.