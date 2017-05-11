Вылет самолета из Пулково в Анталью задерживается почти на день

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Рейс авиакомпании "Вим-Авиа", который должен был вылететь в четверг в 03.55 из Петербурга в Анталью, задержан до 22.15, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, отправка рейса №9315 задержана из-за позднего прибытия самолета в Петербург.

Так как о задержке вылета объявили заранее, большинство пассажиров разъехались по домам. Тем, кто по каким-то причинам не смог покинуть Пулково, перевозчик предоставил гостиницу.